Künstler nimmt Ronnenberger Grundschüler auf Graffiti-Zeitreise

Über knapp 50 Meter Länge zieht sich das Kunstwerk entlang der Fassade der Ronnenberger Grundschule. Dieser Platz ist auch dringend notwendig gewesen. Schließlich musste die gesamte Menschheitsgeschichte untergebracht werden – von der Steinzeit bis zur Moderne. Der Graffiti-Künstler Patrick Wolters und seine Kollegen haben in den vergangenen vier Wochen an der Neugestaltung der Wandflächen auf dem Schulhof der Grundschule gearbeitet. Ganz fertig sind die Sprayer jedoch noch nicht. „Die Neuzeit fehlt noch“, erklärt Wolters, auch bekannt als „Bener1“. Wolters führt bereits seit Längerem Sprayer-Aufträge der Stadt Ronnenberg aus, unter anderem war er für die Neugestaltung der Unterführung am Empelder Bahnhof verantwortlich.

Die Vorbereitungen des Projekts fingen jedoch schon im Herbst vergangenen Jahres an. Gemeinsam mit den Künstlern, der Schulleitung und der Stadtverwaltung entwickelten die Schüler der Klasse 4a das Konzept und die Ideen für die neue Graffiti-Wand. „Häufig wurden Pferde, Prinzessinnen und Fußball als Motive vorgeschlagen“, berichtet Wolters. All dies ist letzten Endes auch auf die eine oder andere Weise umgesetzt worden. Die Prinzessin sitzt in einem Schloss aus dem Mittelalter, das Pferd galloppiert mit einem Cowboy durch den Wilden Westen und die passende Pferdestange dient zugleich als optisches Fußballtor für die spielenden Schüler.

Auch die Schüler konnten sich im praktischen Teil miteinbringen. So übernahmen sie beispielsweise das Ausmalen großer Flächen oder auch das Anfertigen eines „Ronnenberg“-Schrifzugs im klassischen Graffiti-Stil. „Diesen werden wir an einer gut sichtbaren Stelle in der Schule aufhängen“, verspricht Schulleiter Thomas Stark.

Das Projekt ist Teil eines Konzeptes zur Umgestaltung und Aufwertung des Schulhofes der Grundschule Ronnenberg, die im Juli 2016 mit einer neuen Multifunktionsspielanlage begann. Das Gesamtkonzept beinhaltet zudem einen neuen Sandspielbereich. Insgesamt 80.000 Euro stehen für die Maßnahmen zur Verfügung.