Mann will schlichten – und wird dafür angegriffen

Eigentlich wollte er den Streit beenden. Doch dann wurde er selbst zum Opfer. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es nach einer Feier an der Straße „Am Spalterhals“ in Kirchdorf zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Als ein Barsinghäuser den Streit schlichten wollte, wurde dieser aus der Personengruppe heraus angegriffen und dabei leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort die zwei Beschuldigten aus Ronnenberg feststellen. Beide wurden zur Wache des Polizeikommissariats Barsinghausen gebracht, wo ihnen durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.