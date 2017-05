Ronnenberg: Mercedessterne von zwei Autos gestohlen

Am Donnerstag berichteten wir über bereits über zwei nächtliche Autoaufbrüche in Ronnenberg (Zum Artikel). Nun haben sich noch zwei weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet.

In derselbigen Nacht, vom 17. auf den 18. Mai, wurden sowohl in der Normannischen Straße als auch in der Straße Weetzener Kirchweg zwei Mercedes angegangen. Beide Male bauten die bislang unbekannten Täter den Mercedesstern, welcher am Kühlergrill befestigt war, ab. Einmal wurde der dahinter liegende Tempomat und im anderen Fall der Stern an sich mit integriertem Parksensor entwendet. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg unter 05109 517115 in Verbindung zu setzen.