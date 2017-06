Miersch unterstützt Bildung des Ronnenberger Jugendparlaments

Politische Partizipation ist auch für Jugendliche ein wichtiges Gut. Aus diesem Grund soll in Ronnenberg ein Jugendparlament entstehen, das vor Ort die aktive politische Teilhabe bereits für Minderjährige garantieren soll. Was sich genau hinter einem Jugendparlament verbirgt, welche Kompetenzen es hat und wie es organisiert wird, können Interessierte am Mittwoch, 14. Juni, um 17 Uhr bei einer Infoveranstaltung am Jugendbauwagen in Benthe erfahren. Der Jugendbauwagen lädt alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren herzlich ein, die mitmischen und eigene Projekte – auch ohne Parteizugehörigkeit – verwirklichen möchten.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, der vor 20 Jahren das Laatzener Jugendparlament selbst aus der Taufe gehoben hatte, unterstützt die Pläne der Jugendlichen und wird als Gast vor Ort sein. „Ich weiß, wie viel Überzeugungsarbeit notwendig ist, bis ein Jugendparlament eingerichtet wird. Daher unterstütze ich die Aktion gerne und helfe beim Aufruf“, so Miersch. Die Suche nach Kandidaten soll dann der nächste Schritt sein. Da für Miersch laut eigener Aussagen die politische Beteiligung Jugendlicher eine Herzensangelegenheit für ihn ist, möchte er den Prozess unterstützen.

Das Initiatorenteam um die 17-jährige Schülerin Julia Schulze und Vertretern des Jugendparlaments aus Wennigsen beantworten mit Matthias Miersch bei der Infoveranstaltung aufkommende Fragen.

(ms / red)