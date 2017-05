Möhrles Bioladen: Mehr Platz für mehr Produkte

Seit knapp fünf Jahren führen Cornelia und Christian Möhrle ihren Bioladen in der Hermann-Löns-Straße in Benthe. Seitdem ist die Nachfrage nach ihren Bio-Produkten immer weiter gestiegen. „Wir können ein Vollsortiment für einen normalen Tageseinkauf vorweisen“, sagt Christian Möhrle. Vor allem die Beliebtheit der Bio-Getränke bewegte sich stets auf hohem Niveau. Dies führte dazu, dass die beiden nun einen zusätzlichen Raum angemietet haben, in dem sie ab sofort ihre zahlreichen Säfte, Limonaden-, Wasser- und Biersorten verkaufen. Dadurch wurde im Hauptladen Platz frei, den die Möhrles mit einem neuen Weinregal bestehend aus zahlreichen Weinen aller Rebsorten und Preislagen aus den Weingebieten Europas gefüllt haben. Neu sind zudem zwei Regale mit ausgewählten Marmeladen und Nuss-Mousse-Kreationen.

„An den Haupteinkaufstagen haben wir in den letzten Monaten durch immer mehr Kundschaft Platzprobleme bekommen“, sagt Cornelia Möhrle. Im Gegenzug bekommen die Kunden nun eine breitere Auswahl an Getränken. Ein besonderes Highlight: Auch glutenfreies Bier befindet sich ab sofort standardmäßig im Sortiment des Bioladens. „Vorher haben wir immer Einzelbestellungen entgegengenommen. Nun haben wir es grundsätzlich auf Lager.“ Durch den Hofparkplatz ist es zudem kein Problem, die Getränkekisten schnell und ohne großen Kraftaufwand in den Kofferraum zu laden.

Die Neueröffnung des zusätzlichen Verkaufsraums soll gebührend gefeiert werden. Am Freitag, 5. Mai, stehen ab 10 Uhr auf dem Hof von „Möhrles Bioladen“ Bänke und Tische bereit und laden zum Verweilen und Probieren der neuen Getränkesorten ein. Auch Sonderangebote erwarten die Besucher des Eröffnungsfestes. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.