Navis bei Dieben in Ronnenberg beliebt

Aus zwei Autos im Ronnenberger Stadtgebiet wurden seit Montag die Navigationssysteme gestohlen. In dem Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstagmorgen schlug in der Weimarer Straße ein bislang unbekannter Täter die Dreiecksscheibe der Fahrertür eines Transporters ein, konnte so von Innen die Tür entriegeln und nahm ein mobiles Navi-Gerät mit.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein weiteres Navi aus einem Pkw in der Ronnenberger Straße nach Einschlagen der Scheibe entwendet.

Die Schadenshöhe beträgt in beiden Fällen rund 500 Euro.

(ms / red)