Pastor Dressel aus Garbsen unterstützt Michaelisgemeinde in Ronnenberg

Ab dem 1. Februar verstärkt Pastor Wolfgang Dressel das Team der Michaelisgemeinde in Ronnenberg im Umfang einer halben Stelle. Er leitet Gottesdienste, weitere Amtshandlungen, wie Trauungen oder Beerdigungen und ist im Besuchsdienst tätig. Die Landeskirche hat diese vorrübergehende halbe Stelle aufgrund der Erkrankung von Pastor Klaus-Thilo von Blumröder eingerichtet. Neben Wolfgang Dressel übernimmt auch Pastor Matthias Stalmann Aufgaben in Ronnenberg. Zusätzlich ist Diakonin Frederike Petereit im Konfirmandenunterricht tätig.

Pastor Wolfgang Dressel ist bereits seit 27 Jahren als Gemeindepastor in der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld in Garbsen tätig. Er ist 66 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Zwei Jahre bleibt er noch über die übliche Dienstzeit hinaus tätig – mit halber Stelle in Garbsen und nun zusätzliche über einen Vertretungsauftrag in Ronnenberg, solange dies nötig ist. Wolfgang Dressel war neben der Gemeindearbeit auch Vikariatsleiter für insgesamt elf Vikare und Vikarinnen, außerdem ist er ausgebildeter Gemeindeberater.

(red)