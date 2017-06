Region fordert Stadt zum Schuldenabbau auf

Änderungen muss die Stadt Ronnenberg am Haushalt 2017 nicht vornehmen. Die Region Hannover hat die Satzung bestätigt – allerdings nur unter Zurückstellung von Bedenken. Mit einem Überschuss von rund 100.000 Euro ist der Ergebnishaushalt Ronnenbergs für dieses Jahr ausgeglichen. Damit rechnet die Stadt auch für die kommenden zwei Jahre. Als kritisch betrachtet die Region als Kommunalaufsichtsbehörde die weiteren Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 3,9 Millionen Euro sowie die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,65 Millionen, die die Gesamtverschuldung der Stadt weiter ansteigen lassen.

Die nicht mehr vorhandene Liquidität, der Schuldendienst und die noch abzudeckenden

Altfehlbeträge schränkten die Handlungsfähigkeit der Stadt Ronnenberg bedeutend ein, heißt es seitens der Region. Dennoch genehmigte sie die Festsetzung der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltssatzung, um die notwendigen Investitionen für die städtischen Pflichtaufgabenbereiche Abwasser, Brandschutz, Bildung und Kinderbetreuung weiterhin sicherstellen zu können. Daher wurde auch der Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 25 Millionen Euro für das Jahr 2017 genehmigt.

Abschließend mahnt die Kommunalaufsicht, dass die Stadt Ronnenberg die Entschuldung nicht aus den Augen verlieren dürfe – insbesondere um die Handlungsfähigkeit auch zukünftig zu gewährleisten. zukünftige Alle städtischen Organe sollten sich mit der Entwicklung

der Finanzlage weiterhin kritisch auseinander setzen und in ihre zukünftigen Entscheidungen mit einbeziehen, so der Appell der Region.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag der

Liquiditätskredite von 25 Mio € für das Jahr 2017 sowie der Stellenplan

genehmigt, gegen welchen seitens der Kommunalaufsicht keine

Bedenken bestanden.