Reisebericht: Mit dem Sozialverband durch die Eifel

Ronnenberg. Der Sozialverband Ronnenberg (SoVD) war acht Tage mit dem Reiseunternehmen Baumeister in der Eifel. Renate Mentner hat einen Reisebericht verfasst, den wir hier gerne zum Lesen anbieten möchten:

„Wir waren in Bitburg im Hotel Eifelstern untergebracht. Gleich am 2. Tag machten wir einen Ausflug in die Vulkaneifel. Die Eifel mit ihren erloschenen Vulkanen und geheimnisvollen Kraterseen zählt zu den ältesten und geologisch interessantesten Gebirgen der Welt. Trichterförmige Krater füllen sich mit Regenwasser und bilden heute die zahlreichen Maare. Unsere Fahrt ging entlang der Vulkanstraße nach Gillenfeld hier befinden sich zahlreiche Maare.

Am 3. Tag fuhren wir nach Trier. Trier ist die älteste Stadt Deutschlands. Die Römischen Baudenkmäler in Trier , bestehend aus Amphitheater , Barbarathermen , Kaiserthermen , Konstantinbasilika , Porta Nigra , Römerbrücke , Dom sowie die Liebfrauenkirche und der Igeler Säule vor den Toren der Stadt, zählen seit 1986 zum UNESCO-Welterbe . Daneben gibt es viele weitere bedeutende Kulturdenkmäler aus späteren Epochen und vieles mehr.

Der 4. Tag führte uns durch die „kleine Luxemburgische Schweiz“. Die 1000-jährige Stadt Luxemburg , auch Weltkulturerbe, ist ein europäischer Schmelztiegel und bietet weit mehr als das berühmte Bankenviertel. An der Luxemburger Weinstraße ging es entlang der Mosel wieder zu unserem Hotel.

Heute am 5. Tag hatten wir unseren freien Tag. Viele wanderten oder fuhren mit Öffis nach Bitburg und schauten sich dort um. Am nächsten Tag ging es ins Lessetal. Dort gibt es die berühmte Höhle von Han, die im Michelinführer mit 3 Sternen ausgezeichnet wurde. Der zugängliche Teil ist ungefähr 2 km lang, der mit seinen gigantischen Stalagmiten, farbenprächtigen Steinformationen und magischen Lichtreflexen einfach faszinierend ist.

Am 7. Tag machten wir eine Moselfahrt von Traben-Trabach nach Bernkastel-Kues. Bei Kaffee und Kuchen konnten wir die herrliche Mosellandschaft noch einmal genießen. Zurück in Bitburg besichtigten wir die bekannte Bitburger Brauerei. Erwähnen möchte ich unbedingt, dass wir alle Tage von einer kompetenten Reiseführerin begleitet wurden. Wir freuen uns schon, wenn wir im Oktober die Donauschifffahrt mit Baumeister machen.“

(red)