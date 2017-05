Hilft die Stadt Ronnenberg beim Ausbeuten von Arbeitnehmern?

Es sind lediglich Fragen, die die Stadtratsfraktion von SPD und Die Linke an Bürgermeisterin Stephanie Harms gestellt hat, doch der darin enthaltene Vorwurf an die Ronnenberger Verwaltung und Wirtschaftsförderer Torsten Jung im Besonderen hat es in sich: Die Fraktion möchte von der Verwaltungschefin wissen, ob die Stadt Arbeitgebern dabei hilft, deren Angestellte auszunutzen.

Hintergrund ist eine Veranstaltung der Wirtschaftsförderung zum Thema „Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen“. In der öffentlichen Einladung zu diesem Unternehmermittagstisch wurde auf einen Vortrag eines Ronnenberger Rechtsanwalts hingewiesen, in dem es unter anderem darum gehen sollte, „wie Arbeitsverträge formuliert werden könnten, um die Risiken etwas gerechter abzufedern.“ Des Weiteren wurden als Inhalt des Vortrags „die Besonderheiten und Gefahren eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses“, Scheinselbstständigkeiten sowie „die Tücken des neuen Mindestlohngesetzes“ genannt.

Nun erwartet die Fraktion eine Antwort seitens der Bürgermeisterin, ob sie nachvollziehen kann, dass diese Passagen zumindest so verstanden werden könnten, „als würden mit Hilfe der Stadtverwaltung Tipps zum Ausnutzen beziehungsweise Unterlaufen bestehender gesetzlicher Regelungen zu Ungunsten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegeben“ werden. Zudem wollen die Ratsmitglieder erfahren, ob der Text der Bürgermeisterin im Vorfeld bekannt war und mit ihr abgestimmt war, ob sie den Vorwurf der inhaltlichen Einseitigkeit nachvollziehen kann und ob für die Zukunft eine Veranstaltung zum Arbeitsrecht auch mit Vertretern der Gewerkschaft geplant ist, um genau diesen Vorwurf der Einseitigkeit zu entkräften. Mit einer Erklärung der Bürgermeisterin ist in der Ratssitzung am kommenden Mittwoch zu rechnen.