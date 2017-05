Ronnenberg: Nachfrage nach kleinem Waffenschein sinkt

In Ronnenberg sehen die Bürger offenbar keinen großen Anlass mehr, sich zu bewaffnen. Die Anzahl der bei der Stadt eingegangenen Anträge auf einen kleinen Waffenschein ist im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gesunken. Wie Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler auf Anfrage des fraktionslosen Ratsherrn Dr. Martin Depner in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, wurden seit Beginn des Jahres bislang 15 kleine Waffenscheine beantragt. Zum Vergleich: In 2016 waren es insgesamt 82.

Hochgerechnet auf das Jahr wäre die Zahl zwar immer noch deutlich höher, als noch in den Jahren 2014 und 2015, in denen insgesamt lediglich 17 Anträge bei der Stadt eingingen, doch der Trend ist nach dem extremen Anstieg im vergangenen Jahr wieder rückläufig.

Der kleine Waffenschein berechtigt Bürger unter anderem, Schreckschusspistolen zu besitzen. Auch, wenn es sich dabei nicht um scharfe Munition handelt, muss der Antragssteller gewisse Kriterien erfüllen. Deshalb besteht für Personen, die eine Schreckschusswaffe erwerben möchten, auch die Pflicht, persönlich bei der Behörde vorstellig werden. Dadurch soll vermieden werden, dass beispielsweise psychisch labile Personen die Berechtigung, eine Waffe zu tragen, erhalten. Ratsherr Depner sieht darin jedoch ein ineffizientes und kostenspieliges Vorgehen. „Optimierungen des Arbeitsablaufs innerhalb der Verwaltung sind grundsätzlich positiv“, sagte Fachbereichsleiter Zehler. Weniger strenge Kontrollen im Bereich des Waffenrechts halte er jedoch für falsch.