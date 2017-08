Ronnenberg: Saunabrand verläuft glimpflich

Ronnenberg. Offenbar durch die Hitze des Saunaofens fängt am Samstagnachmittag, 05. August 2017, ein Handtuch Feuer. So wird die Sauna im Keller eines Einfamilienhauses an der Straße Im Bergwinkel (Ronnenberg Benthe) in Brand gesetzt. Personen werden nicht verletzt.

Eigentümer alarmierte die Rettungskräfte

Gegen 15.10 Uhr alarmierte der 74-jährige Eigentümer nach Angaben der Polizeidirektion Hannover die Rettungskräfte. Er hatte Rauch aus dem Keller wahrgenommen. Etwa eine halbe Stunde zuvor habe er den Saunaofen zum Aufwärmen eingeschaltet. Dann sei er nach oben gegangen, um sich umzuziehen.

Die Folgen

„Der zügige und erfolgreiche Löscheinsatz der Feuerwehr verhinderte eine größere Ausweitung, sodass lediglich der Saunaofen und Teile der Holzverkleidung durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurden“, erklärte Polizeisprecher Sören Zimbal.

Schadensschätzung: 5000 Euro

Der entstandene Schaden wird vonseiten der Polizei derzeit auf 5 000 Euro geschätzt. Brandermittler werden das Haus in den kommenden Tagen aufsuchen, um die endgültige Ursache für das Feuer festzustellen.

