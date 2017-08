Ronnenberg: Themenabende zu Luthers kleinem Katechismus

Ronnenberg. Was sind zentrale Themen des christlichen Glaubens? Martin Luther hat dazu den „Kleinen Katechismus“ geschrieben. Viele Ältere können sich eventuell noch erinnern, die Hauptstücke des Katechismus auswendig im Konfirmandenunterricht gelernt zu haben. „Im Reformations-Jubiläumsjahr sind wir Christinnen und Christen wieder gefragt, was wir denn glauben. Vor allem auch im Dialog der Religionen und auch im Gegenüber zu Menschen ohne Religionszugehörigkeit kann der Kleine Katechismus wieder eine wichtige Rolle spielen“, sagt Superintendentin Antje Marklein.

Sie nahm das Reformationsjubiläum zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Kirchengemeindeverband Ronnenberg zum Anlass, zu fünf Gesprächsabenden zu den fünf Hauptstücken des Kleinen Katechismus einzuladen.

Die Fünf Themenabende

Beginn der Reihe ist am Donnerstag, 31. August zur Frage „Was darf ich – Was soll ich nicht?“ (Die 10 Gebote) mit Superintendentin Antje Marklein. Es folgen weitere vier Donnerstagabende (7., 14., 21. und 28. September) jeweils zur gleichen Uhrzeit zur Frage „Was glaubst denn du da?“ (Das Glaubensbekenntnis) mit Pastor Günter Koschel, zu „Ein Gebet für alle – aber was brauchst du“ (Das Vater unser) mit Pastorin Christiane Elster, zu „Einmal wurde ich getauft – was bewirkt das in meinem Leben?“ (Die Taufe) mit Pastor Klaus-Thilo von Blumröder und über „Brot und Wein – das Geheimnis der Nähe Gottes spüren?“ (Das Abendmahl) mit Pastorin Marion Klies.

Alle fünf Gesprächsabende finden im Gemeindehaus der Versöhnungskirchengemeinde Weetzen, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7 in Weetzen statt. Jeder Abend kann auch einzeln besucht werden.

(red)