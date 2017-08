Ronnenberg: Wahlhelfer für Bundes- und Landtagswahl gesucht

Am 24. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt und in Niedersachsen am 15. Oktober ein neuer Niedersächsischer Landtag.

In der Stadt Ronnenberg wird es dann jeweils 28 Wahllokale geben, in denen die Bürger ihre Stimme abgeben können. In jedem Wahllokal sind mehrere Personen als sogenannter Wahlvorstand ehrenamtlich tätig. Diese sorgen für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl und zählen jeweils ab 18 Uhr die Stimmen aus.

Die Stadt Ronneberg benötigt daher fast 230 Wahlhelfer für die Bundestagswahl, jedoch fehlen bei dieser Wahl noch circa 40 Helfer um einen reibungslosen Ablauf der Wahl sicherzustellen. Bei der Landtagswahl werden etwa 170 Wahlhelfer benötigt.

Für die Besetzung der Wahlvorstände werden engagierte Bürger gesucht.

Die Stadt möchte ihre Bürger daher dazu aufrufen, sich ehrenamtlich einzusetzen und sich für die Mitarbeit als Wahlhelfer freiwillig für die Bundestagswahl und auch Landtagswahl zu melden. Sie erlangen dabei einen Blick hinter die Kulissen einer Wahl und unterstützen dabei noch ihre Stadt.

Durch den Wahlvorsteher erhalten die Wahlhelfer eine Einweisung in Ihre konkreten Aufgaben, sodass keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die Helfer ein Erfrischungsgeld.

Haben Sie Fragen, benötigen Sie weitere Informationen oder ist Ihr Interesse bereits geweckt? Dann melden Sie sich doch gern im Wahlbüro unter den Telefonnummern

0511 4600 110 oder 0511 4600 120 oder per E-Mail an wahlamt@ronnenberg.de.

(red)