Ronnenberger sind startklar für die Fahrradsaison

Die Bürgerinitiative Umweltschutz (BIU) hat in Kooperation mit der Stadt Ronnenberg und der Eventagentur soulstyle am zum zweiten Mal die Aktion „Fahrrad-Check“ auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in Empelde durchgeführt. Über 40 Ronnenberger nutzten dabei die Möglichkeit, ihre Fahrräder auf Verkehrssicherheit und Funktionalität überprüfen zu lassen und für die anstehende Frühjahrssaison und das hoffentlich bald besser werdende Wetter fit zu machen.

Neben einfachen Pflegearbeiten, wie zum Beispiel dem Fetten der Fahrradkette, der Überprüfung des Lichts sowie der Bremsen wurden an den Fahrrädern teilweise auch größere Maßnahmen durchgeführt, wenn es dringend notwendig war. Der „Fahrrad-Check“ soll zudem nicht nur die Fahrsicherheit erhöhen, sondern auch die Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogrammes der Stadt Ronnenberg unterstützen und zur Teilnahme am Stadtradeln-Wettbewerb animieren. Dieser startet am 28. Mai und soll den Radverkehr in Ronnenberg und der gesamten Bundesrepublik voranbringen.

Alle Ronnenberger sind dabei eingeladen, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer beruflich sowie privat für den Klimaschutz, für die Stadt Ronnenberg und die Region Hannover zu sammeln. Alle Städte und Gemeinden der Region Hannover treten gegeneinander an.