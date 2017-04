So steht es um die Ronnenberger Spielplätze

Insgesamt zieht die Stadt Ronnenberg eine positive Bilanz: Laut dem neuen Kinderspielplatzbericht befinden sich 17 der 30 Spielplätze im Stadtgebiet in einem guten oder sogar sehr guten Zustand. Lediglich die Anlage „Köselstraße“ im Stadtteil Empelde ist demnach als „unzureichend“ zu bezeichnen.

Besonders gut schneiden in dem dritten Spielplatzbericht seit 2003 vor allem die Anlagen in den kleineren Ortschaften ab. In Benthe, Ihme-Roloven, , Linderte und Vörie sieht die Stadt derzeit keinen oder nur geringen Handlungsbedarf. Auch für Weetzen und Ronnenberg fällt das Fazit der Stadtverwaltung mehrheitlich positiv aus. Lediglich am Knappenweg, an der Bergfeldstraße und am Tulpenweg (alle Ronnenberg) wird der derzeitige Zustand als „mäßig“ beurteilt, nur an letzterem Standort wird ein hoher Handlungsbedarf gesehen.

Anders verhält sich die Situation im Stadtteil Empelde. Fünf der elf Spielplätze erhalten im jüngsten Bericht die Bewertung „mäßig“ oder „unzureichend“. Dies betrifft neben dem bereits erwähnten Spielplatz an der Köselstraße die Anlagen am Nelkenweg, Am Rodelberg, Am Steg sowie der kleinere der beiden Spielplätze an der Robert-Koch-Straße.

Um auch weiterhin einen hohen Standard erfüllen zu können, plant die Stadt nach derzeitigem Stand mit Investitionen von rund 430.000 Euro bis zum Jahr 2022. Als Ziel nennt die Verwaltung mindestens eine Spielplatz-Neugestaltung pro Jahr. Dabei böten vor allem Spielplätze, die über ein größeres Flächenangebot verfügen, über ein besonders hohes Potenzial, heißt es in dem Kinderspielplatzbericht. Konkret benennt die Verwaltung folgende Maßnahmen:

Agricolastraße: Aufwertung durch zusätzliches Spielgerät (2017); Am Wischacker: Umgestaltung Spielplatz Am Wischacker zum Quartiersplatz (2017 / 2018); Nelkenweg: Aufwertung durch zusätzliche Spielgeräte in 2017. Grundlegende Neugestaltung 2020; Robert-Koch-Straße II: Umgestaltung Spielplatz Robert-Koch-Straße II (2019); Köselstraße: Umgestaltung zur Grünverbindung (ohne Spielgeräte) (Mittel- bis langfristig); Tulpenweg: Umgestaltung Spielplatz Tulpenweg (2018); Am Hirtenbach: Umgestaltung zur Grünfläche (ohne Spielgeräte) (Mittel- bis langfristig); Im Goldfeld: Umgestaltung/Aufwertung mit neuen Spielangeboten (2021); Bröhnstraße: Neugestaltung Kleinkind- und Sandspielbereich (2019); Anton-Bruckner-Straße: Umgestaltung/Aufwertung mit neuen Spielangeboten (2022); Am Hammfeld: Bei Bedarf Umgestaltung zum Quartiersplatz (Mittel- bis langfristig); Hannoversche Straße: Bei Bedarf Umgestaltung zum Quartiersplatz (Mittel- bis langfristig).