SPD stellt Bücherschrank auf

Pünktlich zum Welttag des Buches am 24. April hat die SPD-Abteilung Ronnenberg einen öffentlichen Bücherschrank aufgestellt, der allen Interessierten ab sofort für die Ausleihe und den Austausch von Büchern zur Verfügung steht. Der Bücherschrank, der mit der Erlaubnis der Stadt errichtet wurde, befindet sich am Rande der Grünfläche an der Langen Reihe. Nach Benthe und Empelde verfügt nun auch die Kernstadt über ein entsprechendes Angebot zum Tausch und zur Ausleihe von Büchern aus privatem Bestand. Zudem ergänzt er das Leseangebot zusätzlich zu der nahe gelegenen Stadtteilbücherei und der örtlichen Buchhandlung auch außerhalb deren Öffnungszeiten.

Der Bücherschrank wird von Mitgliedern der SPD-Abteilung Ronnenberg ehrenamtlich betreut und regelmäßig überprüft. Allerdings bitten die Sozialdemokraten darum, nur Bücher in äußerlich und inhaltlich einwandfreiem Zustand zur Verfügung zu stellen und keine jugendgefährdenden oder kriegs- und gewaltverherrlichenden Bücher anzubieten.

(ms / red)