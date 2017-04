Stadtbahn fährt für zwei Tage nicht nach Empelde

Ab kommendem Dienstag, 2. Mai, werden im Auftrag der infra und der ÜSTRA Gleisbauarbeiten in der Berliner Straße zwischen der Eckermannstraße und Nenndorfer Straße ausgeführt. Diese umfassen die Erneuerung und Instandsetzung der Gleise sowie Arbeiten an der Betriebstechnik und Fahrleitung. Die Bautätigkeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni 2017 andauern. Am Samstag, 20. Mai, sowie am Sonntag, 21. Mai, wird die Gleisanlage umgebaut, sodass in dieser Zeit die Linie 9 nicht bis zum Endpunkt Empelde fahren kann. Zwischen der Haltestelle Körtingsdorfer Weg und Empelde wird die Stadtbahn durch einen Busverkehr ersetzt.

Der Straßenverkehr wird je nach Baufortschritt ab der Chemnitzer Straße beziehungsweise der Eckermannstraße auf einer Fahrspur zusammengefasst und an der Baustelle vorbeigeführt. In der Lessingstraße wird die Einbahnstraßenregelung zwischen Goethestraße und Berliner Straße aufgehoben, da die Zufahrt in die Lessingstraße von der Berliner Straße aus gesperrt wird. Anliegerverkehr zu den Grundstücken an der Berliner Straße zwischen Eckermannstraße und Lessingstraße wird allerdings ermöglicht.

Das Rechtsabbiegen aus der Eckermannstraße auf die Berliner Straße ist während der Bauphase nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Straße Auf dem Rade und Nenndorfer Straße. Fußgänger und Fahrradfahrer, die in Richtung Empelde unterwegs sind, werden im Bereich zwischen Chemnitzer Straße und Nenndorfer Straße auf den westlichen Rad- und Gehweg umgeleitet.

Die Zufahrt zu den Grundstücken für die Anlieferung der Gewerbetreibenden und Kundenverkehre der Einzelhandelsgeschäfte wird jedoch möglich sein, ebenso wie die Zufahrt zur Chemnitzer Straße. Es ist jedoch mit zeitlichen Verzögerungen zu rechnen. Damit die Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahme zeitlich gering gehalten werden, ist geplant, zeitweise in der Nacht und am Wochenende zu arbeiten.

