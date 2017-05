Eine Reise nach Frankreich: Ronnenberg besucht Partnerstadt

Ein Wochenende unter Freunden, das war das Städtepartnertreffen der Stadt Ronnenberg mit der Stadt Duclair in der Normandie (Frankreich) am vergangenen Wochenende.

Trotz des regnerischen Wetters konnten viele Programmpunkte durchgeführt werden. Neben dem Besuch des Jeanne-d’Arc Museums in Rouen sowie dem Fest der Befreiung auf dem Charles de Gaulle Platz in Duclair, durfte die Ronnenberger Delegation auch erstmalig an der Stimmauszählung der Wahlen zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen live im Rathaus von Duclair miterleben.

Darüber hinaus haben die jeweiligen politischen Delegationen sowie Vertreter der Städtepartnerschaftsvereine und der Verwaltungen beider Städte die Gelegenheit genutzt und trafen sich zu einem mehrstündigen Arbeitsgespräch. Dabei wurde die zukünftige Zusammenarbeit der Städte im sowie die gemeinsamen Aktionen für das kommende Jahr des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft besprochen.

Erneut war es eine besondere Ehre für die Ronnenberger Delegation auch an der Kranzniederlegung zum Fest der Befreiung, am Ehrenmal der gefallenen Soldaten, teilnehmen zu dürfen. Diesem Anlass zufolge hat der stellvertretende Bürgermeister Ronnenbergs, Herr Hans-Heinrich Hüper, eine bewegende Rede vor den Bürgern Duclairs gehalten.

Torsten Jung, der neben Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auch für die Städtepartnerschaften zuständig ist: „Ich bin überzeugt davon, dass wir mit diesen Treffen und den daraus entstandenen Freundschaften einen wichtigen Teil zum Frieden in Europa betragen.“