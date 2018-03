Städtisches Lastenfahrrad kann bald bei EDEKA Engelhardt ausgeliehen werden

Am 1. März wird das städtische Lastenfahrrad Hannah an den Marktleiter von EDEKA Engelhardt in Ronnenberg übergeben. Das Lastenfahrrad Hannah kann in den kommenden acht Wochen bei vorheriger Anmeldung über das online Portal www.hannah-lastenrad.de kostenlos ausgeliehen werden. Die Ausgabe erfolgt durch einen Mitarbeiter des EDEKA Engelhardt Marktes.

Interessierte können sich registrieren und die Hannah für einen Tag ihrer Wahl online buchen. Sie erhalten dann per Email ein Passwort, mit dem sie das Rad bei der Station abholen können. Dort müssen Sie nur ihre Personalausweisnummer hinterlegen und können losfahren.

Die Anschaffung des Lastenrads für Ronnenberg wurde vom enercity-Fonds proKlima mit 5.000 Euro gefördert.

