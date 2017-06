Startschuss für Kita-Neubau im September – Spendenaktion auf dem Stadtfest Ronnenberg

Der Baubeginn der neuen Kindertagesstätte in Ronnenberg rückt näher. Nachdem alle notwendigen Gremien dem Neubau zugestimmt haben und ein Bodengutachten keine Auffälligkeiten ergeben hat, sollen im Sommer die Bauanträge gestellt und die Aufträge vergeben werden. „Der erste Spatenstich ist für Ende September geplant“, sagt Klemens Teichert, Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Maximilian-Kolbe, zu der auch die Ronnenberger Thomas-Morus-Gemeinde gehört. Bereits im April hatte der Diözesanvermögensverwaltungsrat des Bistums Hildesheim dem Vorhaben zugestimmt; vergangenen Monat hat nun auch der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport und Soziales des Rates der Stadt Ronnenberg einstimmig beschlossen, den Neubau zu unterstützen. „Damit haben wir eine weitere Hürde genommen“, freut sich Teichert.

Rund 990.000 Euro soll der Neubau kosten. Davon werden 450.000 Euro als Mietvorauszahlung durch die Caritas übernommen, die Träger der neuen Kita wird. 75.000 Euro kommen vom katholischen Bonifatiuswerk. Die restlichen 465.000 Euro setzen sich aus öffentlichen Zuschüssen und Spenden zusammen. In welcher Höhe die Stadt die Kita bezuschussen wird, hängt davon ab, ob sich auch das Land an der Finanzierung beteiligt: Ohne Landeszuschuss wären es rund 244.000 Euro, mit 139.000 Euro.

„Wir hoffen, mit Hilfe von Spenden einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro zu erreichen“, sagt Teichert. Hierzu hätte er gemeinsam mit Pastor Klaus-Thilo von Blumröder von der evangelischen Michaelisgemeinde, die den Kita-Neubau als ökumenisches Gemeinschaftsprojekt begleitet, die Gemeindemitglieder in Spendenbriefen aufgerufen. „Die Kita kann durch einen frei wählbaren Betrag oder durch die symbolische Übernahme von Patenschaften für Flächen des Neubaus unterstützt werden“, erklärt der Pfarrer. Die Spende als Patenschaft sei mit keinerlei weiteren Verpflichtungen verbunden. „Bis jetzt sind bereits 12.700 Euro an Spenden bei uns und der Michaelisgemeinde eingegangen. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Teichert.

Auch auf dem Ronnenberger Stadtfest werben beide Gemeinden am 17. Juni um Unterstützung für den Kita-Neubau. Mit einem gemeinsamen Info-Stand erläutern sie das Bauvorhaben und den aktuellen Stand der Planungen. „Wichtig ist uns vor allem, die ökumenische Ausrichtung des pädagogischen Konzepts herauszustellen“, sagt Pastor Klaus-Thilo von Blumröder. Denn auch wenn die Caritas Träger der neuen Kita werde, so sei sie doch ökumenisch gedacht.

Die zukünftigen Nachbarn der neuen Kita sollen in Kürze ebenfalls genauer über das Bauvorhaben informiert werden. „Wir planen für die Anwohner zeitnah eine Informationsveranstaltung im Pfarrheim der Thomas-Morus-Gemeinde“, kündigt Pfarrer Teichert an. Die Veranstaltung werde öffentlich sein und der Termin rechtzeitig über die Presse und Hauswurfzettel bekannt gegeben.

Hintergrund:

In der neuen Kita sollen 15 Krippen- und 25 Kindergartenkinder in zwei Gruppen betreut werden. Träger ist der katholische Caritasverband. Die Kita steht aber Kindern aller Glaubensrichtungen offen. Die Planungen, insbesondere auch hinsichtlich des pädagogischen Konzepts, erfolgen in enger Abstimmung mit der evangelischen Michaelisgemeinde. Für Spenden steht die Kontoverbindung IBAN DE60 2519 3331 0401 9792 05 zur Verfügung. Stichwort: Kita-Patenschaft.