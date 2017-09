Straßendeckenarbeiten in Ronnenberg – Mehrere Straßenzüge kurzzeitig gesperrt

Aus dem Arbeitsprogramm 2014 bis 2018 wurden Ende 2016 sowie 2017 Gehweg- und Kanalsanierungsarbeiten in den Stadtteilen Weetzen, Ronnenberg und Benthe ausgeführt. Für Ende der 39. Kalenderwoche bzw. Anfang der 40. Kalenderwoche sind nun die Schlussdeckenarbeiten seitens der Firma AS Asphaltstraßensanierung aus Langwedel geplant.

Saniert werden die Gerhart-Hauptmann-, die Potsdamer und die Ostlandstraße. Begonnen wird am Donnerstag, 28. September, in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Danach werden die Arbeiten in der Postadamer Straße und schließlich dann in der Ostlandstraße fortgesetzt. Die Stadt investiert in den Straßen rund 100.000 Euro. Aus den Arbeiten im öffentlichen Bereich heraus entstehen den angrenzenden Anliegern keine Kosten.

Es wird eine acht Millimeter starke Dünnschichtdecke auf die Fahrbahn eingebaut. Zuvor wird die Oberfläche gesäubert und tiefere Löcher und Verdrückungen werden mit bituminöser Tragschicht ausgeglichen und profiliert, damit ein fachgerechter Verbund der Straßendecke mit dem Oberbau gewährleistet ist.

Die gesamten Arbeiten in den genannten Straßen dauern aller Voraussicht nach ein bis zwei Tage pro Straße. Beim Einbau der Dünnschichtdecke werden die betroffenen Straßenzüge für etwa fünf bis sechs Stunden komplett gesperrt. Ab Montag, 25. September, wird zunächst in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Die weiteren Straßen sollen im Anschluss folgen.

Es ist in allen Straßenbereichen mit Beeinträchtigungen im Straßenverkehr zu rechnen. Die Zufahrt zu Grundstücken und Garagen wird während des Einbaus nicht möglich sein.

Nach Abschluss der Einbauarbeiten kann die Straße dann wieder befahren werden. Sollte die Witterung eine Asphaltierung nicht zulassen, werden die Arbeiten verschoben, die Straßen sind dann jedoch befahrbar.

Die Anlieger und Gewerbetreibenden der Ostlandstraße und werden um Verständnis gebeten und sollten die KFZ’s möglichst außerhalb der Baustelle abstellen.

(red)