Tanz in den Mai: Gruppe verprügelt Ronnenberger

Ganz ruhig blieb es beim „Tanz in den Mai“ in Degersen nicht. Gegen 2.45 Uhr schlugen insgesamt fünf Männer in der Nähe der Traditionsveranstaltung gemeinschaftlich auf einen 20-jährigen Ronnenberger ein und besprühten ihn mit Pfefferspray.Anschließend entfernten sich die Personen in Richtung Wennigsen.

Zwei alkoholisierte Männer (beide 23 Jahre alt) aus Ronnenberg und Hannover konnten im Nahbereich nach Hinweis des Sicherheitsdienstes der Veranstaltung durch Polizeibeamte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Gegen die Festnahme wehrte sich der 23-jährige Hannoveraner nach Polizeiangaben so, dass ein Polizeibeamter leicht am Knie verletzt wurde. Außerdemsoll er die Beamten massiv bedroht und beleidigt haben. Beide Männer wurden zwecks weiterer Maßnahmen auf die hiesige Polizeidienststelle transportiert, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ein. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass beide auf ihrem Fluchtweg noch einen Pkw durch einen Tritt beschädigt haben. Die Beschuldigten blieben bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Polizeigewahrsam und wurden dann entlassen.

Gegen 4 Uhr kam es im Bereich Klosteramthof in Wennigsen zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Männer schlugen einem 19-jährigen Barsinghäuser sowie einem 20-Jährigen aus Hamburg mit einem Gürtel und setzten ebenfalls Pfefferspray ein, wodurch die Opfer leicht verletzt wurden. Die Täter aus Ronnenberg (23 und 27 Jahre alt) konnten im Nahbereich durch eingesetzte Polizeibeamte festgestellt werden. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

