Teil der Geschichte Hannovers: Johanniter und DRK im Einsatz bei Evakuierung

Bei der größten Evakuierung der Geschichte Hannovers am vergangenen Sonntag waren unter den tausenden Helfern auch rund 50 Ehrenamtliche des Roten Kreuzes aus Empelde und Barsinghausen sowie 13 Männer und Freuen des Johanniter-Ortsverbandes Deister im Einsatz.

Die Rotkreuzler des 4. Einsatzzuges übernahmen die Einsatzleitung sowie den Betrieb für die Notunterkunft in der Käthe-Kollwitz-Schule und unterstützen den Transport von Personen in diese. Alleine sie leisteten an diesem Tag rund 850 Arbeitsstunden, um die Arbeit der Berufsfeuerwehr und der Polizei zu unterstützen. „Und darin ist die Vorbereitung und Nachbereitung des Einsatzes noch nicht mit eingerechnet“, so Christian Niemüller vom DRK-Katastrophenschutz Hannover. Denn mit der Entschärfung der Bomben und der Rückkehr der Anwohner in ihre Wohnungen ist die Arbeit für die Bereitschaften noch nicht beendet.

Nun beginnen die Nachbereitung des Einsatzes und die Instandsetzung der Ausrüstung für kommende Großeinsätze. Eine Aufarbeitung des Einsatzes ist besonders im Bereich der Logistik notwendig, der Rücktransport der verwendeten Geräte und Materialien ist nur der erste Schritt. Der Betreuungsdienst reinigt in den Tagen nach dem Einsatz das komplette Küchenequipment wie zum Beispiel Küchengeräte und Thermen und die bereitgestellten Betten werden zurück in die Zentrallager transportiert.

Neben der Arbeit gab es für die Helfer aber auch zahlreiche Momente, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht zauberten: Am Tag nach dem erfolgreichen Einsatz erhielten die Verantwortlichen Nachrichten von Anwohnern aus Hannover, die sich bei allen Helfern bedankten. „Es hätte noch so viel anstrengender sein können, wären all ihre Mitarbeiter und Helfer, wie auch die Organisation nicht so großartig gewesen. Die Mitarbeiter und Helfer waren sehr aufmerksam, immer ansprechbar, freundlich und hilfsbereit – und das, obwohl der Tag für sie bestimmt auch nicht einfach war“, bedankte sich beispielsweise Susanne E. per E-Mail, die gemeinsam mit ihrer Mutter in der Werner-von-Siemens-Schule betreut wurde. „Solch eine Rückmeldung freut uns natürlich. Denn genau aus diesem Grund sind wir dort draußen und helfen – ehrenamtlich und in unserer Freizeit“, so DRK-Regionsbereitschaftsleiter Michael Meyen.

Die Deister-Johanniter übernahmen am Sonntag die Betreuung von betroffenen Anwohnern in der Herschelschule. Sie unterstützten bei Frühlingswetter mit weiteren Kräften und Fahrzeugen von THW, DLRG, Maltesern, DRK, ASB und privaten Rettungsdienstanbietern die Polizei und die Berufsfeuerwehr Hannover, die den Großeinsatz leitete. Die Stimmung war bei Helfern wie auch bei evakuierten Bürgern in den Betreuungsstellen gut.

Gegen 18 Uhr hieß es für die betroffenen Bewohner schließlich: „Sicherheit aufgehoben“, sodass sie zurück ins eigene Heim gehen konnten. Für die ehrenamtlichen Helfer bedeutete dies: Abbau und alles zurück auf Anfang, damit Lehrer und Schüler am Montagmorgen ihre Klassenzimmer und weiteren Schulräume wieder so vorfinden konnten, wie sie diese am Freitag verlassen hatten.

(ms / red)