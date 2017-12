Traditionell am ersten Advent: Weihnachtsmarkt an der Michaeliskirche

Der traditionelle Ronnenberger Weihnachtsmarkt findet auch in diesem Jahr am 1. Advent, 3. Dezember, ab 15 Uhr statt. Die Kirchengemeinde lädt zum Verweilen in und um die Michaeliskirche ein.

In diesem Jahr neu ist ein buntes Programm in der Kirche: Lichtmeditation und Orgelmusik, ein Anspiel der Konfirmanden, eine Kirchenführung für Kinder, eine Märchenerzählerin und Vieles mehr erwartet die Besucher in der adventlich geschmückten Kirche.

Draußen gibt es Kulinarisches, Musik der Feuerwehrkapellen Ihme-Roloven und Ronnenberg sowie Gestecke und Adventliches zum Verkauf. Neu ist eine ‚Fotobox‘, die insbesondere Jugendliche anspricht.

Die Türen der Kaffeestube im Gemeindehaus der Michaeliskirchengemeinde öffnen auch erst um 15 Uhr. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes findet um 19 Uhr ein adventliches Konzert in der Michaeliskirche statt.

Der Erlös des Weihnachtsmarktes wird geteilt zwischen Aufgaben der Michaelis-Kirchengemeinde und der Unterstützung der neuen Kita St. Thomas Morus.

