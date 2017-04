Trotz Fahrbahnmarkierung: Parksituation an Nenndorfer Straße immer noch chaotisch

Für Dieter Herbst ist es ein Fortschritt. Seit einigen Tagen sind die von ihm im Stadtrat geforderten Fahrbahnmarkierungen auf der Bruchstraße sowie der Kopernikusstraße in Empelde auf dem Asphalt zu sehen. Herbst hatte immer wieder kritisiert, dass Autofahrer das dortige Halteverbot missachteten und dadurch nicht nur eine Ordnungswidrigkeit begingen, sondern auch durch die geringe Fahrbahnbreite den fließenden Verkehr behinderten und das Unfallrisiko erhöhten. „Die Situation muss dennoch besser von der Stadt kontrolliert werden“, so Herbst. Die Kosten für die Fahrbahmarkierung belaufen sich auch rund 1.000 Euro.

Schaut man sich die Situation vor Ort nach Umsetzung des Ratsbeschlusses an, so ist tatsächlich eine Verbesserung zu erkennen. Doch eine Kontrolle scheint dennoch weiterhin notwendig zu sein. So parken beispielsweise Autofahrer nicht mehr so häufig auf den durchgezogenen Linien, dafür aber entgegen der Fahrtrichtung und direkt an einer Abbiegung. Auch auf der Nenndorfer Straße parken Autos teilweise mitten auf dem Bürgersteig und abgemeldete Fahrzeuge blockieren die raren Parkplätze. Die Fahrbahnmarkierung könne daher nur der erste Schritt sein, so Herbst.