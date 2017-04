Unbekannte brechen Baustellencontainer auf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Nenndorfer Straße 85

ein Materialcontainer der dortigen Baustelle mit Gewalt aufgebrochen. Um an den Container zu gelangen, stiegen die unbekannten Täter auf den zur Sicherung vor der Tür abgestellten Radlader und fuhren diesen beiseite.

Aus dem Container wurden eine größere Menge an hochwertigen Werkzeugen und elektrischen Geräten entwendet. Für den Abtransport des Diebesgutes muss der Täter laut Polizeiangaben ein Fahrzeug genutzt haben. Die Schadenshöhe beläuft sich demnach auf mindestens 9.000 Euro.

(ms / red)