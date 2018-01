Unfallflüchtiger verursacht 7000 Euro Schaden – Roter Mercedes-Benz gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern gegen 21.15 Uhr in der Bruchstraße in Empelde. Auf Höhe der Hausnummer 20 stieß ein bislang unbekanntes Auto mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. An dem geparkten Wagen entstand ein geschätzter Schaden von 7000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen roten Mercedes-Benz älteren Baujahres mit Stufenheck. Das Auto ist auf der rechten Fahrzeugseite möglicherweise stark beschädigt, speziell im Bereich des vorderen Stoßfängers.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verbleib des flüchtigen Wagens machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109/5170 oder der Polizeistation Empelde unter 0511/4383530 zu melden.

(red)