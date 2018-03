Versuchter Einbruch in der Stöttebrügger Straße

Unbekannte versuchten am gestrigen Abend zwischen 19:30 und 20:40 Uhr in ein Reihenendhaus in der Stöttebrügger Straße einzubrechen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter gegen 19:30 Uhr zunächst an der Haustür geklingelt. Da die Anwohner nicht sofort öffneten, nahmen die Täter vermutlich an, dass niemand zu Hause sei und hebelten die Außentür des Kellers auf. Nachdem sie den Irrtum bemerkten, ließen sie von weiterem Vorhaben ab und verschwanden unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Empelde unter der Telefonnummer 0511 4383530 oder an das Polizeikommissariat Ronnenberg unter 05109 517115 entgegen.

(red)