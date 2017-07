Bisher Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Sonntag, 2. Juli, bis Donnerstag Vormittag durch das Aufbohren des Türschlosses in ein Einfamilienhaus in der Straße Lindenbrink im Ortsteil Linderte zu gelangen. Dies gelang jedoch glücklicherweise nicht. Zeugenhinweise bitte an an das PK Ronnenberg unter 05109/517115.