In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein in der Straße Am Salzgarten geparkter VW vom Typ California von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Das Fahrzeug mit hannoveraner Kennzeichen ist silber-gelb und verfügt über eine fest angebaute seitliche ausfahrbare Markise. Es entstand ein Schaden von etwa 44000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 05109 517 115 mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg in Verbindung zu setzen.

(red)