Wirtschaftsförderung arbeitnehmerfeindlich? Harms wirft Rot-Rot Einseitigkeit vor

Es war die Fraktion von SPD und Die Linke, die zunächst der Stadt Ronnenberg und der Wirtschaftsförderung eine Einseitigkeit bei der Themen- und Referentenauswahl bei den Unternehmermittagstischen vorwarf und dadurch der Vorwurf im Raum stand, die Stadt unterstütze dadurch arbeitnhemerfeindliche Entwicklungen in den hiesigen Betrieben. Den Vorwurf der Einseitigkeit wies Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) nun zurück und unterstellte ihrerseits Rot-Rot eine Einseitigkeit bei der Interpretation des Einladungsschreibens für den Unternehmermittagstisch zum Thema „Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen“.

Das Einladungsschreiben der Wirtschaftsförderung habe vollkommen wertungsfrei die Themen, zu denen unter anderem Minijobs und Subunternehmer zählten, aufgezeigt, sagte Harms während der Ratssitzung am Mittwochabend. Darunter sei „für einen neutralen Leser eine ganze Menge zu verstehen“. In Richtung der rot-roten Fraktion stellte die Bürgermeisterin die Frage: „Finden Sie es arbeitnehmerfeindlich, wenn man sich die Frage stellt, ob Minijobber immer die einzige und richtige Lösung sind oder ob es andere Möglichkeiten gibt?“ Harms verwies darauf, dass die an dem Treffen beteiligten Unternehmer auch zu dem Fazit gekommen sein könnten, dass eine Flexibilisierung der Arbeitszeit auch zu Problemen führen könne. Da kein Vertreter der SPD oder der Linken an besagtem Mittagstisch teilgenommen habe, könnten sie sich auch kein Urteil über den Verlauf der Veranstaltung erlauben, so Harms. Da die Themenvorschläge zudem von den Arbeitgebern selbst kämen, habe auch der Vorwurf der „Hilfe“ bei der Flexibilisierung seitens der Stadt keinen Bestand.

Abschließend riet Harms den Ratsmitgliedern von Rot-Rot, sich selbst einmal ein Bild von dem Verlauf eines Unternehmermittagstischen zu machen. Denn nur so könnten „Vorurteile abgebaut werden und Missverständnisse vermieden werden“.