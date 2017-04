Zehn FSJ-Stellen bei Deister-Johannitern

Für viele Schülerinnen und Schüler steht eine Entscheidung an: Wie geht es nach den Abschlussprüfungen weiter? Egal ob mit oder ohne Abitur: Bei der Johanniter-Unfall-Hilfe haben Absolventen die Chance auf eine attraktive Stelle im Freiwilligendienst (Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliges Soziales Jahr). Die Ronnenberger Johanniter vom Ortsverband Deister bieten ab Sommer 2017 wieder bis zu zehn neue Stellen an, die wertvolle praktische Erfahrungen und die Mitarbeit in einer engagierten Hilfsgemeinschaft bedeuten. Die Möglichkeiten sind mit dem Besitz des Führerscheins noch vielfältiger: Fahrdienste, Hausnotruf-Einsätze, Kindertagesstätte, Erste-Hilfe-Trainer.

In Niedersachsen wird das FSJ-Jahr – zusammen mit dem abgeschlossenen 12. Schuljahr – zudem als Fachhochschulreife anerkannt. Das nutzt unter anderem auch der Johanniter-FSJler Luciano Max Schiavone (20), der sich nun einen Studienplatz sucht. „Mich hat das FSJ-Jahr begeistert“, sagt er. Der Einsatz bei den Johannitern passe zudem gut in den Lebenslauf. Als Erste-Hilfe-Trainer entdeckte Luciano zudem neue persönliche Seiten: „Ich bin viel offener geworden“, berichtet er. Maria Opel machte ähnliche Erfahrungen. Die 20-jährige Hannoveranerin absolvierte bis 2016 ihr FSJ in Ronnenberg und engagierte sich unter anderem beim Programm „Ersthelfer von morgen – Kita“, mit dem Kleinkinder im Calenberger Land und darüber hinaus das Erste-Hilfe-ABC erlernen. Maria trainierte auch Erwachsene. „Ich war vor meinem ersten Seminar mit 20 Teilnehmern sehr aufgeregt“, sagt sie.

Der Empelder Kevin Etzrodt (20) ist aktiver BuFDi und bedient unter anderem Hausnotruf-Einsätze. Über das Hausnotrufsystem bekommen Menschen rund um die Uhr im eigenen Zuhause Hilfe, wenn sie akut nötig ist. Damit übernehmen die Freiwilligen auch große Verantwortung. „Die Kollegen sind nett und wir unternehmen auch außerhalb der Arbeit etwas zusammen“, sagt Kevin. Für ihn, der sich zudem in der Freiwilligen Feuerwehr Empelde engagiert, geht es nach dem BuFDi mit einer Ausbildung zum Notfallsanitäter weiter – er setzt auf einen Berufseinstieg bei der Berufsfeuerwehr Hannover.

Informationen zum Freiwilligendienst bei den Johannitern gibt es unter der Service-Telefonnummer (0800) 0019214 (gebührenfrei) oder per Mail an fsj.niedersachsenmitte@johanniter.de.

(red)

Bildunterschrift für beide Motive:

Im Freiwilligendienst beim Ortsverband Deister Ronnenberg (von links): Die aktuellen Mitarbeiter Luciano Max Schiavone und Kevin Etzrodt sowie Ex-FSJlerin Maria Opel.

Foto: Johanniter / Stefan Simonsen