Zeitungen brennen in Ihme-Roloven

Noch unbekannte Täter setzten in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags einen Stapel Tageszeitungen in Ihme-Roloven in Brand. Gegen 4.20 Uhr bemerkte ein Zeitungszusteller das Feuer und verständigte die Polizei sowie die Feuerwehr. Die Tageszeitungen waren in einer Bushaltestelle an der Hannoverschen Straße an der Ecke Hohefeldstraße abgelegt. Die verständigten Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten aber nicht verhindern, dass auch die Bushaltestelle leicht beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Tel. 05109 / 5170 zu melden.

(ms / red)