76-jähriger Radfahrer von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Degersen ein 76-jähriger Radfahrer aus Wennigsen verletzt. Laut ersten Ermittlungen der Polizei fuhr eine 63-jährige Frau aus Barsinghausen mit ihrem KIA die Bönnigser Straße in Richtung Lemmie entlang, als plötzlich von einem Parkplatz einer angrenzenden Gaststätte ein Fahrradfahrer auf die Fahrbahn fuhr. Die Barsinghäuserin konnte ihr Fahrzeug demnach nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste den Radfahrer frontal. Der 76-Jährige wurde auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde sowie Hautabschürfungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Gegen beide Unfallbeteiligte wurden entsprechende Ermittlungsverfahren seitens der Polizei eingeleitet.

(ms / red)