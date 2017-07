Achtung Sperrung: Kanalsanierungsarbeiten am Lüngerlohweg starten am 31. Juli

Am 31. Juli beginnen die Kanalsanierungsarbeiten am Lüngerlohweg in der Wennigser Mark. Es werden diverse Regenwasseranschlussleitungen, Straßenablaufleitungen sowie einige Schadstellen im Regenwasserhauptkanal repariert.

Die Arbeiten werden ca. 4 Wochen dauern. In dieser Zeit wird der Lüngerlohweg zunächst halbseitig gesperrt (ca. 2 Wochen) und als Einbahnstraße eingerichtet. Im Anschluss wird eine Vollsperrung (ca. 2 Wochen) stattfinden da an einigen Reparaturstellen die gesamte Fahrbahn gekreuzt wird. Die Anwohner können in Absprache mit der ausführenden Baufirma jederzeit Ihre Grundstücke anfahren.

Es kann zu kurzen Behinderungen durch Baustellenverkehr kommen, hierfür bittet die Gemeinde Wennigsen (Deister) um Verständnis. Die Kanalsanierungsarbeiten sind der geplanten Fahrbahndeckensanierung vorgeschaltet. Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung ist das Tiefbauamt, Herr Rühl unter der Tel.-Nr. 05103 / 7007-61.