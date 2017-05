Achtung Wanderbaustelle: Mehrere Straßen in Bredenbeck werden sanieren

Die Gemeinde Wennigsen führt in der 22. Kalender Woche (vom 29. Mai bis 2. Juni) punktuelle Straßensanierungsarbeiten in neuer Technik für die Straßen in Bredenbeck „Freiherr-von-Knigge Straße“, „Jahnstraße“, „Auf der Weide“, „Hohe Heide“ und „An der Wende“ durch.

Hierbei werden zwei verschiedene Sanierungsverfahren für unterschiedliche Straßenschäden durchgeführt. Die Arbeiten werden in den punktuellen Sanierungsbereichen halbseitig als „Wanderbaustelle“ durchgeführt. Die Straßen sind sofort nach Durchführung wieder befahrbar. Für kurzfristig auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Gemeinde Wennigsen um Verständnis.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Wennigsen, Team Bautechnik, Herrn Breig (05103/7007 60), Herrn Wilde (05103/7007 73) oder Herrn Rühl (05103/7007 61).