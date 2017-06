Drittes Baby-Willkommensfrühstück im Familienzentrum Wennigsen

Zum dritten Mal wurden Eltern mit ihren Neugeborenen am vergangenen Samstag zu einem Willkommensfrühstück in das Familienzentrum Wennigsen eingeladen. Begrüßt wurden sie von Britta Stielau-Backhaus vom Familien-Service-Büro und Nicole Scheumann, Koordinatorin im Familienzentrum. Bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, unterstützt durch Rewe Wennigsen, konnten sich dieses Mal zwölf junge Familien kennenlernen, austauschen und über die vielen Angebote für Eltern und Kinder in Wennigsen informieren. Jede Familie bekam ein Willkommensspaket mit Informationen und Angeboten für junge Familien in der Gemeinde Wennigsen, sowie kleine Geschenke gesponsert u.a. von Wennigser Firmen und Weleda.

Für die Betreuung der Geschwisterkinder war durch Frau Pauli, eine der Kindertagespflegekräfte der Gemeinde Wennigsen, bestens gesorgt.

Das nächste Frühstück ist schon für den Herbst 2017 in Vorbereitung. Eltern von Neugeboren werden hierzu persönlich von der Gemeinde Wennigsen eingeladen.

(red)