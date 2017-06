Birgit Werner will für AfD in den Landtag

Am vergangenen Wochenende wählte der Kreisverband Hannover Land der Alternative für Deutschland (AfD) seine Direktkandidaten für die Landtagswahl am 14. Januar 2018. Nach sieben Stunden konnten sich die Mitglieder einigen. Für den Wahlkreis 35, zu dem Wennigsen, Ronnenberg, Hemmingen und Springe gehören, stimmte die AfD für Birgit Werner, die seit September vergangenen Jahres gemeinsam mit ihrem Mann Werner Werner im Wennigser Gemeinderat sitzt.

Wie der Kreisverband der AfD mitteilt, will die Partei im Wahlkampf ihren Fokus vor allem auf die Bildungspolitik sowie die innere Sicherheit legen. Sie will sich unter anderem für das aus ihrer Sicht bewährte dreigliedrige Schulsystem einsetzen. Änderungen fordert die AfD hingegen in der Sicherheitspolitik. Aufgrund der „verfehlten Einwanderungspolitik“ liege hier „einiges im Argen“, so die knappe Formulierung des Kreisverbandes.