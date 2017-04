Nach einer Pause im Jahr 2016 wird in diesem Jahr die Tradition fortgesetzt: Am Samstag, 20. Mai, findet wieder das traditionelle Gutsfest auf dem Rittergut in Bredenbeck statt. Ab 18 Uhr sind alle Bredenbecker und Wennigser Bürger eingeladen, bei Musik, Speisen (unter anderem das traditionelle Lamm vom Grill) und Getränken einen gemeinsamen Abend zu verbringen.