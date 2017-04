Cruisinglauf-Team will an Erfolg im Vorjahr anknüpfen

Noch immer schwärmen die Organisatoren des Cruisinglaufs in Wennigsen von der tollen Stimmung im vergangenen Jahr. „Seitdem ist der Lauf endgültig in Wennigsen angekommen“, erklärt Heike Zündorf vom Orga-Team. An diesen Erfolg wollen sie in diesem Jahr anknüpfen. Die zwölfte Auflage des Cruisinglaufs findet am Samstag, 10. Juni, statt. Die Anmeldephase hat bereits begonnen.

Rund 3.000 Zuschauer standen in 2016 am Rande der Strecke und feuerten die Läufer lautstark an. Diese Anzahl soll auch bei der Neuauflage wieder erreicht werden. Bei den Teilnehmern hoffen die Organisatoren zudem auf eine erneute Steigerung. „Unsere Vision ist es nach wie vor, eine vierstellige Teilnehmerzahl zu erreichen“, so Zündorf. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das siebenköpfige Gremium auf die Erfolgsrezepte des Vorjahres: Statt tatgsüber soll bis in die späten Abendstunden gelaufen werden (18 bis 22.30 Uhr), ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Hüpfburg und vielem mehr auf dem Edeka-Parkplatz sowie ein Rundkurs durch das Kerngebiet der Gemeinde. Start und Ziel wird wieder auf Höhe des Reisebüros Cruising zu finden sein, dessen Geschäftsführer Henrik Heüveldop ist zwar seit diesem Jahr nicht mehr im Orga-Team vertreten, unterstützt den Lauf dennoch weiterhin. „Es soll so etwas wie eine kleine Stadtfest-Stimmung entstehen“, so Zündorf. Insgesamt 4.000 Flyer und zahlreiche Plakate wurden hierfür gedruckt, die in den kommenden tagen in Wennigsen und darüber hinaus verteilt und aufgehängt werden.

Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer wird es außerdem wieder mehrere Läufe geben, die auch für weniger geübte Sportler und Kinder und Jugendliche zu schaffen sind. Dazu gehören der Lauf über fünf Kilometer, der Schülerlauf (2,5 Kilometer), der Kindergartenlauf (900 Meter) sowie der 2,5 Kilometer lange Sponsorenlauf. Der Reinerlös aus dem Startgeld dieses besonderen Laufs wird einem guten Zweck in der Gemeinde zugutekommen. Jeder Teilnehmer zählt also.

Um einen reibungslosen Abend zu gewährleisten, suchen die Organisatoren noch freiwillige Helfer, die beispielsweise als Streckenposten ihren Beitrag zu einem gelungenen Fest beitragen möchten. Interessierte können sich per Mail an info@cruisinglauf.de melden.

Die Anmeldungen für den eigentlichen Lauf sind auf der Homepage www.cruisinglauf.de möglich.