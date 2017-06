Cruisinglauf: Der Startschuss kann kommen

Es ist angerichtet: In etwas mehr als 24 Stunden ertönt der Startschuss für den diesjährigen Cruisinglauf. Es waren anstrengende Wochen für die Organisatoren rund um Heike Zündorf von der Leichtathletiksparte des TSV Wennigsen. „An der einen oder anderen Stelle sind wir schon ins Schwitzen gekommen“, berichtet sie. Doch letztendlich liefen die Vorbereitungen nach Plan.

Bis Donnerstagmittag gingen bei den Veranstaltern 555 Anmeldungen ein. Im vergangenen Jahr waren es etwa 150 mehr. „Leider nehmen die Grundschulen Wennigsen und Bredenbeck dieses Mal nicht geschlossen teil“, so Zündorf. Dies könne sie jedoch auch nachvollziehen. Beide Grundschulen sind bereits durch andere oder eigene Veranstaltungen ausgelastet. „Wenn wie im Vorjahr rund 250 Nachmeldungen am Veranstaltungstag noch eingehen, können wir unter diesen Umständen sehr zufrieden sein“, betont die Organisatorin.

Im Gemeindegebiet sind die Vorkehrungen ebenfalls schon getroffen. Hinweisschilder bezüglich der Straßensperrungen, Infoflyer und auch sogenannte Fanklatschen haben die Organisatoren bereits verteilt. „Die Fanklatschen machen richtig Lärm und sollen für eine super Stimmung am Samstag sorgen“, erklärt Zündorf.

Offizieller Beginn des Cruisinglaufs ist um 17.15 Uhr mit einem Konzert des Musikzuges der Feuerwehr auf dem Edeka-Parkplatz an der Hauptstraße. Dort befindet sich auch der Start- und Zielbereich. Die ersten Läufer auf der kleinen Strecke starten um 18 Uhr beim Kindergartenlauf. Kurz darauf starten dann die Grundschülerinnen und Grundschüler, bevor die Jugendlichen der weiterführenden Schulen an den Start gehen. Um 19.15 Uhr wird beim Sponsoren-Lauf nicht auf Zeit, sondern für einen guten Zweck gelaufen. Der Erlös kommt in diesem Jahr der Kinderkantine der evangelischen Kirchengemeinde, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, zugute. Um die besten zeiten wird dann wieder um 20.10 Uhr gekämpft, wenn der Lauf über fünf Kilometer beginnt. Kurz vor der Abenddämmerung steht das Highlight an: Der Cruisinglauf über zehn Kilometer beginnt um 21 Uhr.

Abseits der Strecke wird den Besuchern ebenfalls einiges geboten. So gibt es auf dem Edeka-Parkplatz unter anderem zwei Bierstände, einen Bratwurststand, Erdbeerbowle sowie eine Hüpfburg für die Kleinen. Auch die Terrasse des Edeka-Marktes wird geöffnet sein, wo den Besuchern Sekt und Prosecco gereicht wird. Bis 23.30 soll das „kleine Stadtfest“, wie es Heike Zündorf beschreibt, enden.