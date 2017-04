Deistertag lockt mit 50 Veranstaltungen

„Dies ist für mich ein bewegender Moment“, sagt Thomas Slappa vom Arbeitskreis Deister. Denn der diesjährige Deistertag ist ein ganz besonderer: Am Sonntag, 7. Mai, findet der Aktionstag bereits zum 10. Mal statt. Alle Kommunen rund um den Deister (Barsinghausen, Bad Münder, Bad Nenndorf, Wennigsen, Springe und Rodenberg) beteiligen sich auch im Jubiläumsjahr und stellen mit 50 Veranstaltungen ein umfassendes und vielfältiges Programm auf die Beine. Fahrradtouren, Geocaching, thematische Wanderungen, Reittouren, Führungen durch Bergwerke, Museen und Brauereien, Rundgänge und Rallyes laden zum Erleben des Deisters ein. Zu den besonderen Attraktionenzählen in diesem Jahr ein Rudelsingen in bad Münder, eine „Crime-Wanderung“, die die Teilnehmer durch den Deister auf die Suche nach einem „Mörder“ führt sowie ein Jazz-Frühschoppen auf dem Toppius-Platz oberhalb der Wennigser Mark.

Familien können beispielsweise mit der Deistersafari in Wennigsen starten, bei der Einfahrt in das Besucherbergwerk Klosterstollen in Barsinghausen vieles über die historische Kohleabbaustätte lernen oder beim Familienprogramm am Nordmannsturm Interessantes über die Tiere des Waldes erfahren.

„Der Schwerpunkt liegt wie immer auf der Bewegung in der Natur“, so Slappa. Für Wanderer werden verschiedene thematische Führungen unterschiedlichster Länge und Anforderung angeboten: eine Kräuterwanderung in Bad Nenndorf, eine naturkundliche Wanderung über den Deisterkamm von Bad Münder zum Nordmannsturm oder eine Tour zur „Kriegers Rast“ in Rodenberg. Alle begeisterten Fahrradfahrer haben an diesem Tag die Möglichkeit, an einer geführten Tour teilzunehmen, und so auf dem 75 Kilometer langen Deisterkreisel das nördlichste deutsche Mittelgebirge zu umrunden.

Aber auch bekannte Wanderziele und Dauerhiglights, wie die Wasserräder in Wennigsen, das Wisentgehege in Springe, die Deister-Freilicht Bühne, der Nordmannsturm, die Teufelsbrücke oder der Wasserpark Wennigsen bieten zum Saisonstart verschiedene Aktionen an.

Hofcafés, Ausflugslokale und zahlreiche Waldgaststätten laden zur Pause, rustikalen Rast und Erholung ein. Die gute S-Bahn Anbindung, ein Busshuttle und Fahrten mit den Trecker-Planwagen sorgen für eine gute Erreichbarkeit zwischen den einzelnen Orten und Angeboten.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm zum Download: www.hannover.de/deister.

