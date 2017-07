Der Wennigser Wochenmarkt zieht nach Bredenbeck

Am aktuellen Standort herrscht tote Hose

Wer aktuell über den Wochenmarkt in Wennigsen schlendert hat es sicherlich schon bemerkt: Immer weniger Besucher und dementsprechend auch weniger Händler. „Derzeit sind es noch sieben bis acht Stände“, erklärt Carlos Aragues-Bremer von der Deutschen Marktgilde. Nun soll der Markt durch einen Umzug nach Bredenbeck wiederbelebt werden. Jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr soll der Markt ab dem 15. August dann in der Deisterstraße stattfinden. „Am neuen Standort gibt es weniger Einkaufmöglichkeiten und auch in den umliegenden Dörfern zeichnet sich das selbe Bild ab“, so Bremer. Er und die Gemeinde Wennigsen ziehen gemeinsam an einem Strang, damit der Markt nicht geschlossen werden muss und wieder mehr Händler den Weg nach Bredenbeck finden. „Eigentlich ist ein Dienstagnachmittag sehr gut geeignet, da dort nicht viele weitere Märkte in der Region stattfinden. Dadurch haben viele Händler Zeit, doch der neue Standort muss erst angenommen werden, damit weitere Stände kommen“, sagt der Experte.

Warum die Wennigser den Markt, der momentan auf dem Forges-les-Eaux-Platz abgehalten wird, nicht mehr besuchen ist für Bremer unerklärlich. „Ab Dezember ist es einfach immer weniger geworden und auch nach der Pause im März wurde es nicht mehr. Viele Händler sind deshalb auch abgesprungen“, berichtet er. Der Markt hat in den vergangenen Jahren öfters den Standort gewechselt. Er fand am Hagemannplatz, am Feuerwehrplatz und in der Hirtenstraße statt.

Nun wird der Markt erst mal einen Monat Pause während der Sommerferien machen. Anschließend will Bremer am neuen Standort wieder durchstarten. Auch die Wennigser Verwaltung zeigt sich glücklich den Markt zunächst nicht schließen zu müssen, denn auch diese Option stand lange im Raum. „Der neue Platz liegt sehr zentral. Ich bin zuversichtlich“, sagt er abschließend. Wochentag und Uhrzeit sollen zunächst gleich bleiben. Ob der Wochenmarkt an diesem Standort besser angenommen wird bleibt also abzuwarten.

(lbr)