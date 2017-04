Derrin Nauendorf will erneut Evestorf rocken

Er ist wieder da. Der australische Sänger und Songwriter Derrin Nauendorf besucht am Sonntag, 23. April, wieder das Dorfgemeinschaftshaus in Evestorf. Ab 18 Uhr will er seine Fans im Dorfgemeinschaftshaus – wie bereits im November letzten Jahres – begeistern. Der Auftritt wurde Nauendorf damals vom Publikum quasi aufgezwungen, so lautstark forderten die Fans ein Wiedersehen. Offenbar kommt der Australier gerne in den Wennigser Ortsteil: Am Sonntag wird er bereits zum sechsten Mal sein virtuoses Gitarrenspiel zum Besten geben.