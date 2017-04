Radweg zwischen Wennigser Mark und Egestorf: Seit zehn Jahren „desolat“

Holger Dorl und Ingo Laskowski sind verärgert. Seit rund zehn Jahren ist der Befund klar: Der Radweg entlang der L391 zwischen Egestorf und der Wennigser Mark befindet sich in einem desolaten Zustand. Passiert ist seitdem nichts. Deshalb erneuern der Ortsbürgermeister der Wennigser Mark im Namen des Ortsrates und der Sprecher des ADFC Wennigsen/Barsinghausen ihre Forderung einer zeitnahen Sanierung des Radweges.

„In den letzten zehn Jahren hat sich sein Zustand noch einmal wesentlich verschlechtert“, beschreiben die beiden die Situation in einem gemeinsamen Schreiben an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Teilweise bestehe schon gar keine Deckschicht mehr auf dem Weg, den neben Hobby-Radfahrern auch zahlreiche Zugpendler aus der Wennigser Mark täglich nutzen. Daher ist der Radweg auch im Vorrangnetz Alltagsradverkehr der Region Hannover erfasst. Ein Umstand, der für Dorl und Laskowski umso mehr die Frage aufwirft, warum noch keine Verbesserung der Situation eingetreten ist. Zumal er bei der „Zustandserfassung und –bewertung auf Radwegen an Landesstraßen“ des Landes Niedersachsen im Jahr 2015 in die höchste Kategorie „Schwellenwert überschritten“ eingestuft worden sei, wie die beiden erklären.

Um die Dringlichkeit einer Sanierung den zuständigen Behörden noch einmal zu verdeutlichen, laden der Ortsbürgermeister und der ADFC-Sprecher am kommenden Mittwoch, 26. März, um 15 Uhr zu einer Ortsbegehung ein. Eingeladen sind unter anderem die Landesstraßenbehörde, das Niedersächsische Verkehrsministerium, die Straßenmeisterei Wennigsen, die Region Hannover sowie Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke.