Auch wenn die Außentemperaturen nicht gerade darauf hinweisen, ist schon in etwas mehr als zwei Monaten Weihnachten ist. Die Gemeindebücherei Wennigsen ist jedoch darauf vorbereitet und bietet ab dieser Woche eine große Auswahl an Weihnachtsbüchern zur Ausleihe an: Vorlesegeschichten für die Kleinen, Basteln und Backen für die Großen, Deko für die Wohnung, Geschenke für die Liebsten.

Alle Bücher, CDs und DVD können ab sofort für jeweils zwei Wochen ausgeliehen werden.

(red)