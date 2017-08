Die Ortsfeuerwehr Sorsum lädt zum Oktoberfest ein

Ein riesiges Lebkuchenherz weist den Weg

Die Ortsfeuerwehr Sorsum lädt bereits zum fünften Mal zum mittlerweile schon tradtionellen Oktoberfest ein. Am 16. September erwartet die Besucher in Sorsum in der Scheune des Hofes Möller ein Abend bei Musik, bayrischen Essen sowie Spaß und Unterhaltung. Am Ortseingang von Sorsum weist bereits ein riesiges Lebkuchenherz auf das bevorstehende Oktoberf est hin.

Weitere Informationen zum Essen können der Homepage der Feuerwehr Sorsum unter der Rubrik „Über uns“ (http://www.wir-retten-sie.de/?p=3353) entnommen werden.

Die Sorsumer Feuerwehr freut sich auf viele Besucher in Dirndl oder Lederhose. Natürlich aber auch in normaler Freizeitkleidung.

(red)