Dorfgemeinschaftshaus darf zweigeschossig werden

Einem Ausbau nach Wunsch steht nun nichts mehr im Wege. Der Wennigser Gemeinderat hat einer Änderung des Bebauungsplans zugestimmt, der auch das Grundstück des geplanten Dorfgemeinschaftshauses in Bredenbeck umfasst. Die Änderung für den Bereich an der Wennigser Straße zwischen den Straßen Am Brink und der Schulstraße sieht vor, dass dort zukünftig auch Räume im zweiten Geschoss genutzt werden dürfen.

Der ursprüngliche B-Plan stammt aus dem Jahr 1981. Da jedoch durch eine Änderung der Baunutzungsverordnung im Jahr 1990 hinsichtlich der Berechnung zulässiger Vollgeschosse in besagtem Gebiet nur ein eingeschossiger Bau möglich wäre, wurde nun der Bebauungsplan entsprechend geändert. Nun steht nur noch die Baugenehmigung aus. Thomas Behr, Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsverein, hofft, dass diese noch im Mai erteilt wird, um das Ziel eines fertigen Dorgemeinschaftshauses Mitte kommenden Jahres zu erfüllen.