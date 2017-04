Drei Auto-Aufbrüche in Wennigsen: Täter stehlen Handtaschen

Am Ostersamstag ist es in den Nachmittags-/frühen Abendstunden in Wennigsen zu insgesamt drei Auto-Aufbrüchen gekommen.

Die ersten beiden Taten ereigneten sich in der Zeit von 14 bis 15 Uhr in Argestorf, auf dem Waldparkplatz am Ende der Lübecker Straße. In beiden Fällen hatten der oder die Täter eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und aus einem der Autos eine Handtasche entwendet. Aus dem anderen Auto sind keine Gegenstände entwendet worden.

In der Zeit von 17.40 bis 18.10 Uhr ist es in Bredenbeck, auf einem Feldweg an der „unteren Mühle“, zu einem weiteren Aufbruch gekommen. Auch hier haben der oder die Täter bei einem Transporter die Seitenscheibe eingeschlagen und daraus eine auf dem Beifahrersitz abgestellte Ledertasche mitgehen lassen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass im Auto keine Taschen oder andere Wertgegenstände liegen bleiben sollten. Wenn es die Umstände nicht anders zulassen, sollten die Wertgegenstände zumindest im Kofferraum oder an einer anderen von außen nicht sichtbaren Stelle gelagert werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg (05109-5170) in Verbindung zu setzen.